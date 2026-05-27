Mundial 2026 Historia de los Mundiales: Los juegos por el tercer lugar de 1934 a 1974 Recordamos los mejores acontecimientos en estos juegos a lo largo de la historia en las Copas del Mundo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

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Los partidos de consolación (por el tercer lugar) en los Mundiales han influido decisivamente en las Copas del Mundo a lo largo de la historia.

En el Mundial de Alemania Federal 1974, el alemán Ernst Lehner, anotó a los 25 segundos el gol más rápido hasta el Mundial de Chile 1962.

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En Francia 1938, el brasileño Leonidas da Silva establece el récord de ocho goles en etapas eliminatorias, es decir, octavos, cuartos, semifinal y tercer lugar o final que nadie ha superado.

En la Copa del Mundo de Suecia 1958 el francés, Just Fontaine anota cuatro goles para dejar el registro en 13 tantos en una sola edición que nadie ha podido alcanzar.

En México 1970, Wolfgang Overath establece la marca de 15 victorias y Uwe Seeler de 21 partidos, ambos alemanes.

En el juego de consolación entre Brasil y Polonia de Alemania Occidental 1974 no podía quedarse atrás, Grzegorz Lato anota el gol solitario del triunfo para coronarse monarca individual con siete dianas.