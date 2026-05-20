Mundial 2026 La aplastante goleada de Yugoslavia sobre Zaire en el Mundial de 1974 En la Copa del Mundo de Alemania se vivió una resultado que quedó marcado en la historia.

Por: TUDN Síguenos en Google

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En el Mundial de Alemania 1974 la selección de Yugoslavia empató la máxima goleada impuesta hasta entonces de 9-0, establecida por Hungría en 1954.

Una victoria de 9-0 a Corea y el Balcánico le repitió la dosis Zaire, la cenicienta del campeonato del 74.

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A los ocho minutos Dusan Bajevic puso a funcionar el marcador al rematar a segundo poste un centro de la estrella Dragan Džajić.

Džajić, de la Estrella Roja de Belgrado, anota el 2-0 con un soberbio tiro libre. El 3-0 cae a 19’ con una media vuelta del centro delantero, Ivica Surjak.

Tres minutos después, Zaire cambia al portero e inmediatamente después llega el cuarto gol por medio de Josip Katalinski, los africanos protestan y se ve expulsado Mulamba

Al minuto 39 Bajevic marca su doblete de cabeza tras centro de Petkovic.

Después el portero de Zaire tiene una mala salida y gol de cabeza de Vladislav Bogicevic.

Se van al descanso con media docena a medio gas y Yugoslavia anota tres en el segundo tiempo.

Branko Oblak de tiro libre con el oso del portero, Ilija Petkovic aprovechando un rechace para el octavo gol.