Mundial 2026 Mundial Rusia 2018: Conmoción y cambio entre hermanos El partido del Grupo B del Mundial de Rusia 2018 entre Irán vs. Marruecos fue marcado por un hecho inédito y que pudo terminar en tragedia.

Video ¡Conmoción y sustitución entre hermanos en el Mundial Rusia 2018

Al minuto 71, el playera número 16 choca con la cabeza de Vahid Amiri, todavía cae y su rostro rebota en el césped, por lo que de inmediato lo asisten sus compañeros que lo ponen de costado.

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El doctor del seleccionado Abdel Razek ingresa , lo revisa, lo pone de pie y trata de revivirlo con unas pequeñas cachetadas.

Nordin sigue tambaleándose, no puede continuar y se pide su cambio. Amrabat reacciona, se levanta, sigue mareado, abandona el campo caminando.

Lo sustituye su propio hermano, el número 21, Sofyan Amrabat, mismo que fue el segundo cambio entre hermanos después de los checoslovacos Vesely en 1970 contra Brasil.

Nordin Amrabat es trasladado a un hospital en San Petersburgo, no tuvo consecuencias, se reintegró a la concentración y pudo jugar cinco días después contra Portugal, pero la FIFA envió a la delegación marroquí recomendaciones sobre el protocolo de conmoción.