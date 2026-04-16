Alemania 2026 Campeones del Mundo eliminados en fase de grupos: Alemania 2018 La selección de Alemania tuvo un catastrófico Mundial de 2018, al quedarse en el camino en la primera fase y ubicarse muy lejos de las expectativas.

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En la Copa del Mundo 2018, la selección alemana cerró el último gran ciclo de su rica historia.

En el 2006, Joachim Löw tomó la dirección técnica y fue subcampeón en la Eurocopa 2008, tercer lugar en el Mundial 2010, semifinalista en las Euros 2012 y 2016, campeón del mundo en 2014 y de la Confederaciones 2017, pero llegó a Rusia 2018 con el santo de espaldas.

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En esta nueva justa mundialista, contra México disparó 25 veces, nueve a puerta y Guillermo Ochoa realizó ocho atajadas, solo cometió 10 faltas y perdió 1-0 con tanto de Irving Lozano.

En el segundo juego también estuvo abajo en el marcador, pero remontó con un golazo de Toni Kroos a los 95 minutos de la reposición.

La tercera jornada necesitaba vencer a Corea del Sur, un partido dinámico con oportunidades en ambas porterías, donde generó 26 tiros a la meta, nueve a la portería y no pudo vencer al guardameta Jo Hyeon-Woo, en tiempo de reposición anotaron Kim Young-Gwon a los 93 minutos y Son Heung-Min a los 96 cuando Manuel Neuer se fue a rematar.

Alemania queda eliminada, un fracaso de un equipo que no supo renovarse tras el retiro de varias leyendas y cuya crisis todavía no termina.