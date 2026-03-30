Mundial 2026 Mundial Argentina 1978: ¿Quién eliminó a Brasil? La Verdeamarelha terminó eliminada de la justa mundialista luego de una goleada albiceleste sobre Perú que sembró muchas especulaciones.

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¿Quién eliminó a Brasil en el Mundial de 1978?.

Como en el Mundial de 1974, en la undécima edición de la Copa Mundial de Futbol, disputada en Argentina, los ocho clasificados a la segunda fase se formaron en dos grupos jugando todos contra todos y el de mayor puntaje clasificó directo a la final.

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A la tercera jornada del sector 2, Argentina y Brasil llegaron con tres unidades cada uno, a la 1:45 de la tarde se jugaron, al mismo tiempo, los dos partidos del Grupo 1, Países Bajos vs. Italia y Alemania vs. Austria.

A las 7:45 de la noche estaban programados los del sector dos: Brasil vs. Polonia y Argentina vs. Perú, sin embargo, en la víspera, el Comité Organizador decidió modificar el horario, con el pretexto de beneficiar las transmisiones de televisión, adelantando tres horas el juego de Brasil.

A pesar del cambio en la hora de su partido, la Verdeamarelha, sin muchos contratiempos, derrotó 3-1 a Polonia, lo que la colocaba con cinco puntos y una diferencia de cinco goles a favor con lo que obligaba a Argentina a ganar por cuatro a los peruanos.

Ya en el segundo encuentro de este sector, no fueron cuatro, fue media docena, con muchas pifias tanto defensivas, como del portero Ramón Quiroga, por lo que se ha especulado mucho sobre la goleada, incluso si fue un acuerdo político.