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    El gran misterio de Johan Cruyff en la historia de los Mundiales

    El astro de la Selección de Países Bajos se ausentó de varias Copas del Mundo.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video El misterio de Johan Cruyff en los Mundiales

    Uno de los grandes misterios de las Copas del Mundo, fue la ausencia de Johan Cruyff en el Mundial de 1978, la amenaza fue real según el Club Barcelona. Otras versiones indicaban que no estaba de acuerdo con la dictadura que gobernaba la Argentina.

    Una más, en Alemania 1974 Cruyff se negó a portar en el uniforme las tres franjas de la marca patrocinadora de la marca deportiva, lo hizo con dos. Johan fue pieza clave para que Países Bajos llegara a la final, misma que perdió con Alemania.

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    Era de todos conocidos que la esposa, Danny Coster tenía una influencia determinante en las decisiones del futbolista.

    Después de derrotar a Brasil en el Mundial de 1974, Cruyff junto con varios compañeros fueron fotografiados con un grupo de mujeres en la piscina del hotel, Danny decidió que no asistiera para 1978.

    Treinta años más tarde, Johan Cruyff aclaró toda clase de rumores, la razón, un secuestro de él y toda su familia en un departamento en Barcelona, además, de no encontrarse en forma para disputar el campeonato.

    A pesar de su ausencia, la Naranja Mecánica llegó a la gran final y perdió con Argentina en el Mundial de 1978.

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