Mundial 2026 Diego Armando Maradona puso tres asistencias de gol ante Corea del Sur en México 1986 Ciudad Universitaria en el Mundial de México 86 vio una de las actuaciones más contundentes de Diego Armando Maradona, por esta razón.

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La selección de Argentina llegó con mucha presión al Mundial México 86, pesaba la mediocre actuación en España 82, donde Diego Armando Maradona se hizo expulsar ante Brasil y pésimos resultados en amistosos previos.

Se presentó contra Corea del Sur en el Estadio de Ciudad Universitaria y resultó una actuación histórica para Maradona, quien a pesar de que le pegaron bastante, respondió con tres asistencias, un Hat-Trick perfecto.

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En el primero habilita a Jorge Valdano con la cabeza, quien la baja con la derecha en el área y, con la misma pierna, fusila al portero para enviar la de gajos al fondo.

En el segundo cobra un tiro libre con la zurda para provocar el remate en el área de Oscar Ruggeri con tremendo cabezazo, que terminaría en el fondo a pesar del vuelo del arquero.

Finalmente, en el tercero, Diego Armando sacaría un centro con la derecha, mismo que encontraría Jorge Valdano para concretarlo a segundo poste.