Mundial 2026 Copa del Mundo: ¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final? Los cuartos de final del Mundial 2026 se disputarán el 9, 10 y 11 de julio en distintas sedes de Estados Unidos.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 entrará en su etapa decisiva con la ronda de cuartos de final, instancia en la que solo ocho equipos seguirán en competencia después de superar la fase de grupos, los dieciseisavos y los octavos.

Esta fase marcará el filtro previo a las semifinales y comenzará a perfilar a los contendientes al título. Los partidos se jugarán a eliminación directa y, en caso de empate, se definirán conforme al reglamento del torneo.

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Fechas de los cuartos de final del Mundial 2026

Los encuentros de esta ronda se celebrarán del 9 - 11 de julio de 2026 en Estados Unidos:

Boston – 9 de julio de 2026

Ganador Partido 89 vs. Ganador Partido 90

Los Ángeles – 10 de julio de 2026

Ganador Partido 93 vs. Ganador Partido 94

Ganador Partido 95 vs. Ganador Partido 96

Miami – 11 de julio de 2026

Ganador Partido 91 vs. Ganador Partido 92

Cada uno de estos compromisos definirá a los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales.

Cómo ver los cuartos de final del Mundial 2026

Los partidos de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 26 podrán seguirse solo en ViX.

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¿Qué define la fase de cuartos de final?

En esta etapa ya no hay margen de error. Los vencedores asegurarán su lugar en semifinales, mientras que los equipos derrotados quedarán eliminados.