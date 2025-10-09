    Futbol

    FBI no quiere sorpresas con amaño de partidos en el Mundial

    ONU y FBI trabajan en conjunto para que no se permitan apuestas ilícitas en la Copa del Mundo, que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video ¡Fiesta mundialista! El 2026 también se vive con las Fiestas de Octubre

    ONU, FBI Y FIFA ya toman medidas para evitar que la próxima Copa del Mundo se vea ‘empañada’ con apuestas clandestinas o amaño de partidos. Cálculos de la organización aseguran que las ganancias por estos delitos ascienden a 140 mil millones de dólares anuales.

    El abogado Diego de Buen explica que a México le urge tomar cartas en el asunto de las apuestas o amaño de partidos. “Si se presentara en el próximo Mundial una situación así, no se podría tipificar como delito, porque no existe la legislación como tal. En Estados Unidos tampoco existe en todos los estados”.

    El reportero de TUDN, Francisco Arredondo señala que el legislador Daniel Andrade una propuesta en contra de los fraudes deportivos, agregando un artículo a la Ley del Deporte, pero está a la espera de ser dictaminada.

    “Lo estamos viendo directamente en la Ley de Cultura Física, en el artículo 154 y estamos integrando un artículo más el 154-bis. Se calcula que 1.7 billones de dólares son lo que circulan en apuestas ilícitas”, explicó el legislador.

    La ONU ha capacitado a autoridades de los tres países sedes del próximo Mundial en el manejo de herramientas contra estos delitos.

    Relacionados:
    FutbolMundial 2026FIFAMéxicoEstados UnidosCanadá

