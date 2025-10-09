Video ¡Fiesta mundialista! El 2026 también se vive con las Fiestas de Octubre

ONU, FBI Y FIFA ya toman medidas para evitar que la próxima Copa del Mundo se vea ‘empañada’ con apuestas clandestinas o amaño de partidos. Cálculos de la organización aseguran que las ganancias por estos delitos ascienden a 140 mil millones de dólares anuales.

El abogado Diego de Buen explica que a México le urge tomar cartas en el asunto de las apuestas o amaño de partidos. “Si se presentara en el próximo Mundial una situación así, no se podría tipificar como delito, porque no existe la legislación como tal. En Estados Unidos tampoco existe en todos los estados”.

El reportero de TUDN, Francisco Arredondo señala que el legislador Daniel Andrade una propuesta en contra de los fraudes deportivos, agregando un artículo a la Ley del Deporte, pero está a la espera de ser dictaminada.

“Lo estamos viendo directamente en la Ley de Cultura Física, en el artículo 154 y estamos integrando un artículo más el 154-bis. Se calcula que 1.7 billones de dólares son lo que circulan en apuestas ilícitas”, explicó el legislador.