    Mundial 2026

    Gobierno de la Ciudad de México prepara la seguridad para el Mundial 2026

    Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, garantiza la seguridad de los visitantes y ciudadanos durante la fiesta mundialista.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Garantizan seguridad en CDMX durante Mundial

    El Mundial 2026 cada vez está mas cerca de llegar a la Ciudad de México, la fiesta ya se siente en el ambiente y nadie querrá perdérsela, por lo que los aficionados, tanto nacionales como turistas, buscarán hacerlo de la más segura forma posible.

    Ante esto, el Gobierno de la Ciudad de México ya está preparado para ofrecerle a los visitantes la seguridad necesaria para que pasen la mejor de las estancias en la capital del país.

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    "Esta mañana, por instrucciones de la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, dimos a conocer el plan de seguridad que implementará la @SSC_CDMX, en coordinación con las instancias del @GabSeguridadMX y el @GobCDMX, para toda nuestra ciudad durante el Mundial de Fútbol, incluyendo el Estadio Ciudad de México y los Festivales futboleros en las 16 alcaldías", mencionó Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de su cuenta de X.

    En la misma publicación, el encargado de la seguridad capitalina reiteró el compromiso para que todos los aficionados y ciudadanía en general, gocen de una gran fiesta futbolística y sin miedos a salir a las calles.

    " Reafirmamos el compromiso con las y los aficionados, visitantes, vecinas, vecinos y la ciudadanía en general para garantizar que este #Mundial2026, así como todas las actividades que se estarán llevando a cabo en la Ciudad, se desarrollen en total tranquilidad, y en un entorno de paz y sana convivencia".

    El Mundial 2026 iniciará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México lugar donde se contará con un total de 11,219 elementos de seguridad y 1,021 vehículos de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Fuerza de Tarea Conjunta, Gobierno de la Ciudad de México y la Cruz Roja durante la fiesta mundialista.

    Ademas, en el Aeropuerto, centros de entrenamiento, hoteles, zonas turísticas y traslados la Secretaría de Seguridad Ciudadana aportará, de forma permanente, 46 mil 835 elementos.

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