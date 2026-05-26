Mundial 2026 Confirman detalles de visita del Rey de España a Guadalajara para el Mundial Juan José Frangie confirma visita del rey Felipe VI de España a Guadalajara para el Mundial 2026.

Video Guadalajara tendrá la presencia del Rey de España para el Mundial

Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan, sitio donde se ubica el Estadio Guadalajara, confirmó que el Rey de España visitará Jalisco para la Copa Mundial de la FIFA 26.

En entrevista para Tricolor al Día de TUDN, Frangie dio a conocer que la presencia de Felipe VI, al igual que la reina, está confirmada.

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Además, Frangie reveló que toda la logística y los protocolos de una visita de esta naturaleza está gestionada por la FIFA, no por los gobiernos locales en Jalisco.