Mundial 2026 Estadio de Monterrey comienza modificaciones para el Mundial 2026 El estadio albergará cuatro partidos de la Copa del Mundo de la FIFA, uno de ellos será de fase final.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Estadio de Monterrey inicia cambios para el Mundial 2026

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 dará inicio en pocos días y los cambios en las sedes se están haciendo presentes, este es el caso de uno de los estadios de México.

Así como los está realizando el Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México, han iniciado sus modificaciones el Estadio BBVA. El Gigante de Acero, casa de Rayados está retirando el nombre para el magno evento del futbol mundial.

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El estadio de Monterrey albergará cuatro partidos, tres de fase de grupos y uno más de la fase de dieciseisavos de final.

El partido que abrirá la fiesta en Nuevo León el 14 de junio será entre las selecciones de Suecia y Túnez dentro de la actividad del Grupo F. Para el lunes 22 de junio, enfrentará a Japón.

El último partido de la fase de grupos en el Estadio de Monterrey será del Grupo A, entre Sudáfrica y Corea del Sur, después se disputará uno de dieciseisavos de final, el cual será entre el primer lugar del Grupo F y el segundo lugar del Grupo C.