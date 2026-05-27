Mundial 2026 Estadio Miami ya tiene nueva cancha para el Mundial 2026 El Hard Rock Stadium anunció que las obras en cancha finalizaron a 15 días de que inicie la Copa del Mundo.

Video Así quedó la nueva cancha del Estadio Miami para el Mundial 2026

El Hard Rock Stadium, que durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llamará Estadio Miami, completó su renovación de cancha para ser una de las 16 sedes de la justa mundialista.

A través de un video en sus redes sociales, el Hard Rock Stadium dio a conocer que finalizaron las obras en cancha al colocarse el último rollo de césped a 15 días de que inicie el Mundial 2026 y 19 días de que haya actividad en Miami.

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Para cumplir con los lineamientos de la FIFA, el Estadio Miami tuvo que sustituir su césped artificial por un sistema avanzado de pasto híbrido/natural que fue cultivado especialmente para soportar el clima del sur de Florida.

Además, se ensanchó el terreno de juego para cumplir las medidas requeridas por la FIFA. Cabe recordar que, en ese recinto se practica futbol americano con los Miami Dolphins de la NFL, pero en ocasiones se adapta para recibir grandes partidos de futbol.

Partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Miami

El Estadio Miami, que fue inaugurado en 1987 y tiene una capacidad para 65 mil aficionados, albergará un total de siete partidos de la Copa del Mundo: cuatro de la Fase de Grupos, uno de Octavos de Final, uno de Cuartos de Final y el duelo por el tercer lugar.

Fase de Grupos

Lunes, 15 de junio 2026

Partido 13 – Arabia Saudí vs Uruguay – Grupo H - Estadio Miami

Domingo, 21 de junio 2026



Partido 37 – Uruguay vs Cabo Verde – Grupo H- Estadio Miami

Miércoles, 24 de junio 2026



Partido 49 – Escocia vs Brasil – Grupo C- Estadio Miami

Sábado, 27 de junio 2026



Partido 71 – Colombia vs Portugal – Grupo K - Estadio Miami

Dieciseisavos de Final

Viernes, 3 de julio 2026

Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Estadio Miami

Cuartos de Final

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Sábado, 11 de julio 2026

Partido 99 – Ganador Partido 91 v Ganador Partido 92 - Estadio Miami

Partido por el tercer lugar

Sábado, 18 de julio 2026