Mundial 2026 ¿Qué es el Countdown Concert del Mundial 2026 que habrá en los países sede? Una serie de estrellas musicales formarán parte de las actividades de la Copa del Mundo previo al inicio del torneo en los países sedes.

Video Mundial 2026: FIFA anuncia el Countdown Concert en los países sede

Fue este viernes que la FIFA anunció una serie de conciertos en cada una de las sedes de la Copa Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá y es en Toronto donde se confirmaron a las primeras estrellas musicales que integran el Countdown Concert.

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¿QUÉ ES EL COUNTDOWN CONCERT Y QUIÉNES FORMAN PARTE DE ÉL?

Se anunció el primer elenco confirmado dentro de la serie de presentaciones que integran el Countdown Concert de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y será Toronto el que abra las actividades.

“Esta experiencia musical sin precedentes, que se llevará a cabo en vivo el 10 de junio en Canadá, Estados Unidos y México reunirá a aficionados de Norteamérica en la víspera del torneo y representará un nuevo hito en el creciente programa musical y de entretenimiento”, anunció la FIFA en un comunicado.

Toronto recibirá a los aficionados con una gran celebración en el FIFA Fan Fest en el Sitio Histórico Nacional de Fort York y The Bentway, que contará con las actuaciones de Bryan Adams, Nora Fatehi junto con Sanjoy y Vegedream, la colaboración de AHI con Wyclef Jean y otros grupos de artistas e invitados.

La venta de entradas comenzará el viernes 29 de mayo. El Countdown Concert de Toronto ofrecerá una experiencia que combina música, futbol y cultura antes de los primeros momentos históricos del Mundial 2026.