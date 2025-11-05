¿A qué hora son los partidos del Mundial 2026?

PUBLICIDAD

La cantidad de partidos por día irá a partir de dos juegos y hasta seis en la Fase de Grupos. En las fases de eliminación directa variarán desde tres partidos hasta tener solo uno a partir de Cuartos de Final, Semifinales, Tercer Lugar y Final.

La diferencia de horario que tiene México con Estados Unidos y Canadá, con quien comparte la sede del Mundial del 2026 será en ese entonces de +2 horas en el ET, +1 horas en el CT y -1 hora en el PT de la Unión Americana.

El Mundial 2026 tendrá cuatro ventanas diferentes de horarios para los 104 partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá.

Como ya se sabe, Estados Unidos contará con la mayor cantidad de juegos, 78, mientras que México y Canadá tendrán 13 encuentros cada uno.

FASE DE GRUPOS



Las primeras dos jornadas de la Fase de Grupos, que se disputarán del 11 al 23 de junio, se jugarán en cuatro horarios: 10:00 am, 1:00 pm, 4:00 pm y 7:00 pm, tiempo del Centro de México.

FASE DE GRUPOS: ÚLTIMA JORNADA



El último partido de la Fase de Grupos, como ya es costumbre, se disputará a la misma hora para evitar cualquier conflicto de intereses. Habrá seis partidos por día y se jugarán entre el 24 al 27 de junio de noviembre con horarios de 1:00 pm, 4:00 pm y 7:00 pm CT de México.

DIECISEISAVOS DE FINAL



En la primera fase de eliminación directa, que se jugará del 28 de junio al 3 de julio, los partidos serán en tres horarios: 1:00 pm, 4:00 pm y 7:00 pm CT de México.

OCTAVOS Y CUARTOS DE FINAL



En las siguientes dos rondas, que se jugarán entre el 4 julio y 11 de julio, los partidos serán en solo dos horarios: 1:00 pm y 4:00 pm CT de México.

SEMIFINALES, TERCER LUGAR Y FINAL



Los partidos de la antesala a la final de la Copa del Mundo se disputarán a la 1:00 pm el 14 y 15 de julio en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) y Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).

El duelo por el tercer lugar se disputará el 18 de julio en el Miami Stadium (Hard Rock Stadium) a la 1:00 pm.

La gran Final del Mundial 2026 se jugará en el New York/New Jersey Stadium será a la 1:00 pm CT de México, precedido por la clausura de la Copa del Mundo.