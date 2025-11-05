    Mundial 2026

    ¿A qué hora son los partidos del Mundial 2026?

    La Copa Mundial de la FIFA tendrá varios husos horarios para la magna justa en el verano de 2026.

    Por:
    Antonio Quiroga.

    El Mundial 2026 que tendrá 104 partidos entre México, Estados Unidos y Canadá se jugarán en cuatro diferentes horarios a partir del 11 de junio que es la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Banorte.

    PUBLICIDAD

    La cantidad de partidos por día irá a partir de dos juegos y hasta seis en la Fase de Grupos. En las fases de eliminación directa variarán desde tres partidos hasta tener solo uno a partir de Cuartos de Final, Semifinales, Tercer Lugar y Final.

    La diferencia de horario que tiene México con Estados Unidos y Canadá, con quien comparte la sede del Mundial del 2026 será en ese entonces de +2 horas en el ET, +1 horas en el CT y -1 hora en el PT de la Unión Americana.

    ¿A QUÉ HORA DE MÉXICO SON LOS PARTIDOS DE QATAR 2022?


    El Mundial 2026 tendrá cuatro ventanas diferentes de horarios para los 104 partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá.

    Como ya se sabe, Estados Unidos contará con la mayor cantidad de juegos, 78, mientras que México y Canadá tendrán 13 encuentros cada uno.

    FASE DE GRUPOS


    Las primeras dos jornadas de la Fase de Grupos, que se disputarán del 11 al 23 de junio, se jugarán en cuatro horarios: 10:00 am, 1:00 pm, 4:00 pm y 7:00 pm, tiempo del Centro de México.

    FASE DE GRUPOS: ÚLTIMA JORNADA


    El último partido de la Fase de Grupos, como ya es costumbre, se disputará a la misma hora para evitar cualquier conflicto de intereses. Habrá seis partidos por día y se jugarán entre el 24 al 27 de junio de noviembre con horarios de 1:00 pm, 4:00 pm y 7:00 pm CT de México.

    DIECISEISAVOS DE FINAL


    En la primera fase de eliminación directa, que se jugará del 28 de junio al 3 de julio, los partidos serán en tres horarios: 1:00 pm, 4:00 pm y 7:00 pm CT de México.

    PUBLICIDAD

    OCTAVOS Y CUARTOS DE FINAL


    En las siguientes dos rondas, que se jugarán entre el 4 julio y 11 de julio, los partidos serán en solo dos horarios: 1:00 pm y 4:00 pm CT de México.

    SEMIFINALES, TERCER LUGAR Y FINAL


    Los partidos de la antesala a la final de la Copa del Mundo se disputarán a la 1:00 pm el 14 y 15 de julio en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) y Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).

    El duelo por el tercer lugar se disputará el 18 de julio en el Miami Stadium (Hard Rock Stadium) a la 1:00 pm.

    La gran Final del Mundial 2026 se jugará en el New York/New Jersey Stadium será a la 1:00 pm CT de México, precedido por la clausura de la Copa del Mundo.

    *A falta de ser oficial por la FIFA.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Repechaje internacional hacia Mundial 2026: Fechas, formato y partidos

    Repechaje internacional hacia Mundial 2026: Fechas, formato y partidos

    1 min
    ¿Cuánto cuesta la playera de México para el Mundial 2026?

    ¿Cuánto cuesta la playera de México para el Mundial 2026?

    Las camisetas del Mundial 2026
    Las camisetas del Mundial 2026
    Las camisetas del Mundial 2026

    Las camisetas del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026.
    18 fotos
    2 min
    Selección Mexicana presenta su playera para el Mundial 2026

    Selección Mexicana presenta su playera para el Mundial 2026

    1 min
    Mascotas del Mundial 2026 visitan al América que busca ser sede de entrenamiento

    Mascotas del Mundial 2026 visitan al América que busca ser sede de entrenamiento

    Relacionados:
    Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Tráiler: Cómplices
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX