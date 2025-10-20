¿Cuales centros de entrenamiento tiene México para Mundial 2026?

Video La impresionante cantidad de boletos que se han vendido para el Mundial

La FIFA dio a conocer la lista completa de sedes en México, Estados Unidos y Canadá que contará con centros de entrenamiento para el Mundial de 2026.

México, que contará con tres ciudades anfitrionas --Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara--, contará con un total de 13 centros de entrenamiento para la Copa del Mundo en 9 ciudades distintas.

Cancún, Tijuana, Querétaro, Pachuca, Torreón y Puebla se suman a las tres sedes antes mencionadas para poder albergar a las selecciones participantes. Solos las ciudades de Pachuca, Ciudad de México, Cancún y Guadalajara contarán con dos centros de entrenamient cada una.

Cabe resaltar que el Mundial 2026 será el primero en la historia de la FIFA en contar con 48 selecciones y por ello habrá 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

Se jugarán un total de 104 partidos repartidos de la siguiente manera: 78 en Estados, 13 en México y 13 en Canadá. En cuanto a las sedes, Estados Unidos contará con 11, México con tres y Canadá con dos.

CENTROS DE ENTRENAMIENTO EN MÉXICO PARA EL MUNDIAL 2026

Cancún, Quintana Roo

Riviera Maya Training Site

Mayakoba Training Centre

Tijuana, Baja California

Centro Xoloitzcuintle

Puebla, Puebla

Estadio Cuauhtémoc

Torreón, Coahuila

Territorio Santos

Querétaro, Querétaro

La Loma Centro Deportivo Querétaro

Guadalajara, Jalisco

Academia Atlas FC

Chivas Verde Valle

Pachuca, Hidalgo

CF Pachuca – Universidad del Futbol

CF Pachuca – Estadio Hidalgo

Monterrey, Nuevo León

Rayados Training Centre