¿Cuales centros de entrenamiento tiene México para Mundial 2026?
México contará con nueve ciudades para recibir a las selecciones durante el torneo.
La FIFA dio a conocer la lista completa de sedes en México, Estados Unidos y Canadá que contará con centros de entrenamiento para el Mundial de 2026.
México, que contará con tres ciudades anfitrionas --Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara--, contará con un total de 13 centros de entrenamiento para la Copa del Mundo en 9 ciudades distintas.
Cancún, Tijuana, Querétaro, Pachuca, Torreón y Puebla se suman a las tres sedes antes mencionadas para poder albergar a las selecciones participantes. Solos las ciudades de Pachuca, Ciudad de México, Cancún y Guadalajara contarán con dos centros de entrenamient cada una.
Cabe resaltar que el Mundial 2026 será el primero en la historia de la FIFA en contar con 48 selecciones y por ello habrá 12 grupos de cuatro equipos cada uno.
Se jugarán un total de 104 partidos repartidos de la siguiente manera: 78 en Estados, 13 en México y 13 en Canadá. En cuanto a las sedes, Estados Unidos contará con 11, México con tres y Canadá con dos.
CENTROS DE ENTRENAMIENTO EN MÉXICO PARA EL MUNDIAL 2026
Cancún, Quintana Roo
- Riviera Maya Training Site
- Mayakoba Training Centre
Tijuana, Baja California
- Centro Xoloitzcuintle
Puebla, Puebla
- Estadio Cuauhtémoc
Torreón, Coahuila
- Territorio Santos
Querétaro, Querétaro
- La Loma Centro Deportivo Querétaro
Guadalajara, Jalisco
- Academia Atlas FC
- Chivas Verde Valle
Pachuca, Hidalgo
- CF Pachuca – Universidad del Futbol
- CF Pachuca – Estadio Hidalgo
Monterrey, Nuevo León
- Rayados Training Centre
Ciudad de México
- La Nueva Casa del Futbol – Toluca
- Centro de Alto Rendimiento (CAR)