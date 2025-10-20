    Mundial 2026

    ¿Cuales centros de entrenamiento tiene México para Mundial 2026?

    México contará con nueve ciudades para recibir a las selecciones durante el torneo.

    Juan Regis.
    La FIFA dio a conocer la lista completa de sedes en México, Estados Unidos y Canadá que contará con centros de entrenamiento para el Mundial de 2026.

    México, que contará con tres ciudades anfitrionas --Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara--, contará con un total de 13 centros de entrenamiento para la Copa del Mundo en 9 ciudades distintas.

    Cancún, Tijuana, Querétaro, Pachuca, Torreón y Puebla se suman a las tres sedes antes mencionadas para poder albergar a las selecciones participantes. Solos las ciudades de Pachuca, Ciudad de México, Cancún y Guadalajara contarán con dos centros de entrenamient cada una.

    Cabe resaltar que el Mundial 2026 será el primero en la historia de la FIFA en contar con 48 selecciones y por ello habrá 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

    Se jugarán un total de 104 partidos repartidos de la siguiente manera: 78 en Estados, 13 en México y 13 en Canadá. En cuanto a las sedes, Estados Unidos contará con 11, México con tres y Canadá con dos.

    CENTROS DE ENTRENAMIENTO EN MÉXICO PARA EL MUNDIAL 2026

    • Cancún, Quintana Roo

    • Riviera Maya Training Site
    • Mayakoba Training Centre

    • Tijuana, Baja California

    • Centro Xoloitzcuintle

    • Puebla, Puebla

    • Estadio Cuauhtémoc

    • Torreón, Coahuila

    • Territorio Santos

    • Querétaro, Querétaro

    • La Loma Centro Deportivo Querétaro

    • Guadalajara, Jalisco

    • Academia Atlas FC
    • Chivas Verde Valle

    • Pachuca, Hidalgo

    • CF Pachuca – Universidad del Futbol
    • CF Pachuca – Estadio Hidalgo

    • Monterrey, Nuevo León

    • Rayados Training Centre

    • Ciudad de México

    • La Nueva Casa del Futbol – Toluca
    • Centro de Alto Rendimiento (CAR)

