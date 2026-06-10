Mundial 2026 Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Senegal en un Mundial FIFA Los Leones de la Teranga lograron su mejor participación en su debut en una Copa del Mundo de la FIFA, el Mundial 2026 clasificaron por tercera vez consecutiva.

Video Selección de Senegal genera euforia en mezquita de Nueva Jersey

Los Leones de la Teranga jugarán en la Fase de Grupos dos partidos en New York/New Jersey y uno más en Toronto, esté contra el ganador del repechaje Intercontinental que saldrá entre Bolivia, Surinam e Irak.

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Senegal quedó ubicado en el Grupo I junto a Francia, Noruega y el ganador del Repechaje Intercontinental y buscará superar su mejor actuación en un Mundial, la cual se dio en una edición en la que también hubo más de una sede, la de Corea/Japón 2022.

LA MEJOR ACTUACIÓN DE SENEGAL EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

Los Leones de la Teranga consiguieron su mejor actuación en una Copa del Mundo de la FIFA en 2002 cuando llegaron hasta los Cuartos de Final tras superar la Fase de Grupos como segundo del sector por debajo de Dinamarca y por arriba de Uruguay y Francia.

En Octavos de Final dieron cuenta de Suecia y en los Cuartos de Final cayeron ante el ‘caballo negro’ del torneo, Turquía, que acabó con el Tercer Lugar tras imponerse a uno de los anfitriones, Corea del Sur.