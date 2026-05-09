    Mundial 2026

    Senegal en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    Los Leones de la Teranga jugaran tres Copas del Mundo de forma consecutiva por primera vez.

    Por:David Espinosa
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    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo I de la Copa del Mundo 2026

    La Selección de Senegal se clasificó al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá como la selección 28 en tener su boleto y la última de forma directa en África.

    El cuadro de Los Leones de la Teranga es una selección joven en las Copas del Mundo al buscar su clasificación a partir de México 1970.

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    SENEGAL

    EN MUNDIALES


    Senegal disputará su cuarta Copa del Mundo en su historia. La primera vez que logró su boleto fue para Corea-Japón 2002 donde sorprendió en el juego inaugural al vencer a la campeona Francia.

    Se ausentó de los siguientes tres Mundiales y volvió de forma consecutiva en Rusia 2018 y Qatar 2022, pero sin superar lo hecho en tierras asiáticas en su debut.

    • Participaciones en Mundiales: 4 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
    • Títulos: 0
    • Mejor posición: 7°, Cuartos de Final, Corea-Japón 2002.

    ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE SENEGAL

    EN MUNDIALES


    En sus 3 participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Senegal, se ubica en el puesto 35 de 80 en el histórico.

    Sus números y estadísticas del cuadro de Los Leones de la Teranga en Mundiales es de 12 partidos con saldo de 5 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. Con 16 goles anotados, 17 goles recibidos y efectividad del 50%.

    ENTRENADOR DE

    SENEGAL


    Pape Thiaw fue contratado como entrenador de Senegal en 2022 y ya logró el título de la Copa Africana de Naciones. Su historia es peculiar ya que entrenaba un combinado 'B' y luego lo firmaron para la selección absoluta.

    Thiaw es oriundo de Senegal, cuenta con 44 años y es técnico desde 2018, aunque ya tuvo un descenso en su carrera con el Niary Tally de su país, previo a tomar el cuadro Los Leones de la Teranga.

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