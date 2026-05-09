Mundial 2026 Senegal en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador Los Leones de la Teranga jugaran tres Copas del Mundo de forma consecutiva por primera vez.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo I de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Senegal se clasificó al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá como la selección 28 en tener su boleto y la última de forma directa en África.

El cuadro de Los Leones de la Teranga es una selección joven en las Copas del Mundo al buscar su clasificación a partir de México 1970.

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SENEGAL

EN MUNDIALES



Senegal disputará su cuarta Copa del Mundo en su historia. La primera vez que logró su boleto fue para Corea-Japón 2002 donde sorprendió en el juego inaugural al vencer a la campeona Francia.

Se ausentó de los siguientes tres Mundiales y volvió de forma consecutiva en Rusia 2018 y Qatar 2022, pero sin superar lo hecho en tierras asiáticas en su debut.

Participaciones en Mundiales: 4 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

4 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: 0

0 Mejor posición: 7°, Cuartos de Final, Corea-Japón 2002.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE SENEGAL

EN MUNDIALES



En sus 3 participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Senegal, se ubica en el puesto 35 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de Los Leones de la Teranga en Mundiales es de 12 partidos con saldo de 5 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. Con 16 goles anotados, 17 goles recibidos y efectividad del 50%.

ENTRENADOR DE

SENEGAL



Pape Thiaw fue contratado como entrenador de Senegal en 2022 y ya logró el título de la Copa Africana de Naciones. Su historia es peculiar ya que entrenaba un combinado 'B' y luego lo firmaron para la selección absoluta.