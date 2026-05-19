    Senegal 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Senegal en la historia?

    La selección de Los Leones de la Teranga tienen en Sadio Mané a su máximo goleador de la historia.

    Por:David Espinosa
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    La Selección de Senegal está nuevamente en una Copa del Mundo y con Sadio Mané que es el máximo goleador en la historia de su selección.

    Los Leones de la Teranga cuentan con el delantero actual del Al-Nassr para poder brillar en la siguiente Copa del Mundo gracias a sus goles.

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    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE SENEGAL


    Sadio Mané se convirtió en el máximo goleador de la historia de Senegal con un hat-trick que logró el 4 de junio de 2022, esto en partido de Eliminatoria a la Copa Africana de Naciones ante Benín.

    Mané superó la marca de Henri Camara que había conseguido en el 2008 y que Sadio logró romper después de 14 años.

    • Sadio Mané: 52 goles (en activo)
    • Henri Camara: 31 goles
    • Souleyman Sané: 29 goles
    • El Hadji Diouf: 24 goles
    • Mamadou Niang: 21 goles.

    El cuadro de Senegal, de cara al Mundial 2026, salvo Sadio Mané, solo está Ismaïla Sarr en activo dentro del Top 10 con apenas 18 goles con Leones de la Teranga.

    GOLEADORES DE SENEGAL EN MUNDIALES


    La selección de Senegal jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.

    • Bouba Diop: 3 goles
    • Henri Camara: 2 goles
    • Boulaye Dia: 1 gol
    • Sadio Mané: 1 gol
    • 8 jugadores con 1 gol
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