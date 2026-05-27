Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Senegal
Los Leones de Teranga son de las selecciones africanas con más títulos en sus vitrinas.
La selección de Senegal trae polémica por el último campeonato de la Copa Africa de Naciones, aunque en su palmarés de títulos tiene 15 campeonatos oficiales a lo largo de su historia, de cara a su participación en el Mundial 2026.
Los Leones de Teranga han tenido la dicha de que en los últimos 10 años es cuando han conseguido sus tres títulos oficiales de más valor.
En sí, los senegaleses tienen siete campeonatos en los últimos 16 años, nada mal para un país con amplia historia futbolística
TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE SENEGAL
La selección de Senegal puede presumir el tener 15 títulos en sus vitrinas que adornan su palmarés, pero cabe destacar que solo tres son de torneos continentales.
El resto, 12 campeonatos, corresponden a torneos regionales como la Copa Amílcar Cabral que reúne a selecciones de la Zona 2 de África y dos certámenes más de África Occidental.
- Copa Africana de Naciones - 2 títulos: 2021 y 2025*
- Campeonato Africano de Naciones - 1 título: 2022
- Copa de Naciones de la WAFU - 1 título: 2019
- Torneo UEMOA - 3 títulos: 2009, 2011 y 2016
- Copa Amílcar Cabral - 8 títulos: 1979, 1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1991 y 2001.
* Analizado en TAS.
La selección de Senegal maravilló al mundo en su debut en los Mundiales en Corea-Japón 2002 y ahora jugará su cuarta Copa del Mundo.