Mundial 2026 Por qué le dicen Los Leones de Teranga a la Selección de Senegal: origen e historia del apodo El mote del equipo de África Occidental va de la mano con la veneración y adoración al león.

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La selección de Senegal vuelve a la Copa Mundial de la FIFA con su apodo característico a nivel mundial, Los Leones de Teranga.

Este sobrenombre que se la da al país de África Occidental va con relación a su cultural e historia, con el animal más representativo que radica en esas tierras.

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Para los senegaleses, el león simboliza el poder, prosperidad y valentía. De igual forma, como con otras selecciones, aparece en el escudo de la federación de futbol, escudo de armas y es la efigie del estado.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE SENEGAL



El apodo de la selección de Senegal, de Los Leones de Teranga, es una referencia total a uno de los animales más comunes de su territorio, el león.

A esto le acompaña la palabra de Teranga, que hace alusión al espíritu de la hospitalidad del país. Según la interpretación oficial, el león es una señal frecuente del grupo étnico nord-sudanés, al cual pertenece la mayor parte de los senegaleses.