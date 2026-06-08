    Mundial 2026

    El polémico trato a la Selección de Senegal en un aeropuerto de Estados Unidos

    Los africanos sufrieron una exhaustiva revisión en el aeropuerto de San Antonio, Texas.

    Por:
    Javier Carmona Torres
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    Video Senegal, sometido a una polémica revisión a su llegada a Estados Unidos

    La Selección de Senegal se llevó una auténtica sorpresa el pasado domingo a su llegada a tierras mundialistas. Y es que los africanos arribaron a la ciudad de San Antonio, Texas, en los Estados Unidos, donde fueron sometidos a una rigurosa revisión por parte de las autoridades.

    Los hechos ocurrieron en el aeropuerto texano, justo cuando los futbolistas bajaron del avión, ya que fueron abordados en la pista por elementos de seguridad para ser revisados sin importar que las temperaturas superaban los 30 grados centígrados.

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    ¿Por qué revisaron a los senegaleses?

    El polémico momento fue captado por la periodista de Senegal, Miss Coumba, quien utilizó sus redes sociales para difundir un video del momento y bromear con los hechos.

    “El control de los Estados Unidos… Hablaré de ello en mi próximo libro. No dejan absolutamente pasar nada, ni siquiera Pathé con sus zapatos de plástico”.

    La dura crítica a las autoridades estadounidenses

    El video de la periodista senegalesa no pasó desapercibido entre los aficionados, quienes arremetieron contra las autoridades de los Estados Unidos al considerar que exageraron con la revisión.

    Incluso los aficionados retaron a las autoridades en respuesta al video publicado por la periodista: “Espero que revisen a Messi y Cristiano Ronaldo de la misma manera”.

    La Selección de Senegal llegó a San Antonio, Texas, debido a que tiene su último partido de preparación este martes, cuando se mida ante Arabia Saudita.

    Posteriormente, Senegal se alistará para su debut en el Mundial del 2026, el cual está programado para el 16 de junio ante el representativo de Francia.

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