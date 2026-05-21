    Senegal 2026

    Senegal da convocatoria de 28 jugadores previo a jugar el Mundial 2026

    El cuadro africano, con espectacular video, reveló la lista de futbolistas para la Copa del Mundo.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Mundial 2026: Senegal da lista de 28 jugadores previo a la Copa del Mundo

    La selección de Senegal, campeona de la Copa Africana de Naciones, anunció este jueves 21 de mayo su convocatoria de 28 jugadores previo al Mundial 2026.

    El entrenador Pape Thiaw fue el encargado de dar los nombres de los futbolistas seleccionados, aunque deberá hacer un recorte de dos elementos para el 1 de junio, día que se entregan las listas oficiales a la FIFA.

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    La lista de Senegal de 28 jugadores previo al Mundial


    A través de un espectacular video en sus redes sociales fue como Los Leones de la Teranga revelaron a los jugadores que aspiran a participar en el Mundial 2026, en donde jugarán contra Francia, Noruega e Irak en el Grupo I del campeonato veraniego.

    El experimentado Sadio Mané es quien comanda a la selección de Senegal para la Copa del Mundo, con prácticamente la misma base de jugadores que conquistaron la Copa Africana de Naciones en meses pasados.

    • Porteros: Édouard Mendy (Al-Ahli/KSA), Yehvann Diouf (Niza/FRA) y Mory Diaw (Le Havre/FRA).
    • Defensas: Krépin Diatta (AS Mónaco/FRA), Antoine Mendy (Niza/FRA), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa/ISR), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal/KSA), Ilay Camara (Anderlecht/BEL), Moussa Niakhaté (Olympique de Lyon/FRA), Mamadou Sarr (Chelsea/ING), El-Hadji Malick Diouf (West Ham/ING), Moustapha Mbow (París FC/FRA) e Ismail Jakobs (Galatasaray/TUR).
    • Medios: Idrissa Gana Gueye (Everton/ING), Habib Diarra (Sunderland/ING), Pape Matar Sarr (Tottenham/ING), Pape Alassane Gueye (Villarreal/ESP), Lamine Camara (AS Mónaco/FRA), Pathé Ciss (Rayo Vallecano/ESP) y Bara Ndiaye (Bayern Múnich/ALE).
    • Delanteros: Sadio Mané (Al-Nassr/KSA), Bamba Dieng (Lorient/FRA), Iliman Ndiaye (Everton/ING), Nicolas Jackson (Bayern Múnich/ALE), Assane Diao (Como/ITA), Ibrahim Mbaye (PSG/FRA), Chérif Ndiaye (Samsunspor/TUR) e Ismaila Sarr (Crystal Palace/ING).

    Senegal enfrentará en este ordena a sus rivales en la Copa del Mundo: Francia (16 de junio), Noruega (22 de junio) e Irak (26 de junio) dentro del Grupo I del Mundial 2026.

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