Ya son 23 las selecciones clasificadas al Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá con el boleto obtenido este martes por Sudáfrica.

El cuadro de los ' Bafana Bafana', se une a Egipto, Túnez, Argelia, Cabo Verde, Marruecos y Ghana como los representantes de África hasta el momento en la Copa Mundial de la FIFA.

¿CÓMO CLASIFICÓ SUDÁFRICA AL MUNDIAL 2026?



La s elección de Sudáfrica comenzó su camino rumbo al Mundial 2026 desde el pasado mes de noviembre de 2023, cuando arrancaron las Eliminatorias de la Confederación Africana de Futbol.

Sus resultados, para terminar en el primer lugar del Grupo C fueron los siguientes, con la combinación perfecta en la última fecha para conseguirlo.

Jornada 1 : Sudáfrica 2-1 Benín

: Sudáfrica 2-1 Benín Jornada 2 : Ruanda 2-0 Sudáfrica

: Ruanda 2-0 Sudáfrica Jornada 3 : Nigeria 1-1 Sudáfrica

: Nigeria 1-1 Sudáfrica Jornada 4 : Sudáfrica 3-1 Zimbaue

: Sudáfrica 3-1 Zimbaue Jornada 5 : Sudáfrica 0-3 Lesoto

: Sudáfrica 0-3 Lesoto Jornada 6 : Benín 0-2 Sudáfrica

: Benín 0-2 Sudáfrica Jornada 7 : Lesoto 0-3 Sudáfrica

: Lesoto 0-3 Sudáfrica Jornada 8 : Sudáfrica 1-1 Nigeria

: Sudáfrica 1-1 Nigeria Jornada 9 : Zimbaue 0-0 Sudáfrica

: Zimbaue 0-0 Sudáfrica Jornada 10: Sudáfrica 3-0 Ruanda.