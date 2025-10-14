    Mundial 2026

    Sudáfrica, antepenúltima selección de África en clasificar al Mundial 2026

    La escuadra africana es la penúltima en conseguir su boleto directo a la Copa Mundial de la FIFA.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Los Bafana Bafana vuelven al Mundial 2026 y prometen espectáculo total!

    Ya son 23 las selecciones clasificadas al Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá con el boleto obtenido este martes por Sudáfrica.

    El cuadro de los ' Bafana Bafana', se une a Egipto, Túnez, Argelia, Cabo Verde, Marruecos y Ghana como los representantes de África hasta el momento en la Copa Mundial de la FIFA.

    PUBLICIDAD

    ¿CÓMO CLASIFICÓ SUDÁFRICA AL MUNDIAL 2026?


    La s elección de Sudáfrica comenzó su camino rumbo al Mundial 2026 desde el pasado mes de noviembre de 2023, cuando arrancaron las Eliminatorias de la Confederación Africana de Futbol.

    Sus resultados, para terminar en el primer lugar del Grupo C fueron los siguientes, con la combinación perfecta en la última fecha para conseguirlo.

    • Jornada 1: Sudáfrica 2-1 Benín
    • Jornada 2: Ruanda 2-0 Sudáfrica
    • Jornada 3: Nigeria 1-1 Sudáfrica
    • Jornada 4: Sudáfrica 3-1 Zimbaue
    • Jornada 5: Sudáfrica 0-3 Lesoto
    • Jornada 6: Benín 0-2 Sudáfrica
    • Jornada 7: Lesoto 0-3 Sudáfrica
    • Jornada 8: Sudáfrica 1-1 Nigeria
    • Jornada 9: Zimbaue 0-0 Sudáfrica
    • Jornada 10: Sudáfrica 3-0 Ruanda.

    Los Bafana Bafana disputarán su cuarta Copa del Mundo en su historia y no la jugaban desde que fueron locales en el pasado Mundial Sudáfrica 2010.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Horario y dónde ver España vs. Bulgaria, partido de Eliminatoria para el Mundial 2026

    Horario y dónde ver España vs. Bulgaria, partido de Eliminatoria para el Mundial 2026

    1 min
    Policía intenta detener a jugador nicaragüense previo al juego ante Costa Rica

    Policía intenta detener a jugador nicaragüense previo al juego ante Costa Rica

    1 min
    Costa Rica golea a Nicaragua y Miguel Herrera compra más tiempo de cara al Mundial

    Costa Rica golea a Nicaragua y Miguel Herrera compra más tiempo de cara al Mundial

    1 min
    ¡Insólito! Una rata invade el Gales vs. Bélgica y detiene el partido

    ¡Insólito! Una rata invade el Gales vs. Bélgica y detiene el partido

    1 min
    Horario y dónde ver el Islandia vs. Francia de Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo

    Horario y dónde ver el Islandia vs. Francia de Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo

    Relacionados:
    Mundial 2026Sudáfrica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD