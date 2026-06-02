Mundial 2026 Selección de Senegal: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Los Leones de Terenga dieron a conocer su lista final a través de sus redes sociales.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Senegal revela su convocatoria para el Mundial 2026

La Selección de Senegal hizo oficial su lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026, esto en el último día permitido por el máximo organismo del futbol mundial.

Pape Thiaw, seleccionador senegalés la dio a conocer a través de las redes sociales los nombres de los jugadores de los Leones de Terenga.

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La selección senegalesa entrará en actividad dentro de la Copa del Mundo hasta el 16 de junio cuando enfrente a Francia, después se medirá ante Noruega y finalmente contra Irak, esto dentro del Grupo I.

Lista de convocados de Senegal para el Mundial 2026

Porteros

Edouard Mendy

Mory Diaw

Yehvann Diouf

Defensas

Kalidou Koulibaly

Moussa Niakhate

Mamadou Sarr

Abdoulave Seck

Krepin Diatta

Antoine Mendy

Ismail Jakobs

El Hadji Malick Diouf

Mediocampistas

Idrissa Gana Gueve

Lamine Camara

Pape Gueve

Pape Matar Sarr

Habib Diarra

Bara Sapokondiave

Pathé Ciss

Delanteros