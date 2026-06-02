    Mundial 2026

    Selección de Senegal: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Los Leones de Terenga dieron a conocer su lista final a través de sus redes sociales.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Senegal revela su convocatoria para el Mundial 2026

    La Selección de Senegal hizo oficial su lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026, esto en el último día permitido por el máximo organismo del futbol mundial.

    Pape Thiaw, seleccionador senegalés la dio a conocer a través de las redes sociales los nombres de los jugadores de los Leones de Terenga.

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    La selección senegalesa entrará en actividad dentro de la Copa del Mundo hasta el 16 de junio cuando enfrente a Francia, después se medirá ante Noruega y finalmente contra Irak, esto dentro del Grupo I.

    Lista de convocados de Senegal para el Mundial 2026

    Porteros

    • Edouard Mendy
    • Mory Diaw
    • Yehvann Diouf

    Defensas

    • Kalidou Koulibaly
    • Moussa Niakhate
    • Mamadou Sarr
    • Abdoulave Seck
    • Krepin Diatta
    • Antoine Mendy
    • Ismail Jakobs
    • El Hadji Malick Diouf

    Mediocampistas

    • Idrissa Gana Gueve
    • Lamine Camara
    • Pape Gueve
    • Pape Matar Sarr
    • Habib Diarra
    • Bara Sapokondiave
    • Pathé Ciss

    Delanteros

    • Sadio Mané
    • Isnaila Sarr
    • Ilian Ndiaye
    • Nicolas Jackson
    • Cherif Ndiaye
    • Bamba Dieng
    • Ibrahin Mbave
    • Assane Diao
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