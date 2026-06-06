Mundial 2026 Selección de Senegal genera euforia en mezquita de Nueva Jersey La selección africana provoca locura entre sus aficionados al acudir a rezar en Nueva Jersey.

Video Selección de Senegal genera euforia en mezquita de Nueva Jersey

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca de iniciar y las distintas selecciones participantes ya se encuentran en su mayoría en sus sedes, tal es el caso de la de Senegal, que busca las mejores condiciones para sus encuentros

Insertada en el Grupo I del torneo de la FIFA, Senegal se medirá a Francia, Irak y Noruega en la etapa de grupos, pero antes de eso, busca cumplir con todas sus tradiciones para debutar, por una de sus primeras acciones fue buscar un lugar tranquilo para llevar a cabo sus creencias religiosas.

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Sin embargo, para muchos de sus seguidores también fue buena idea ir a rezarles a ellos, por lo que los senegaleses, al momento de acudir a una mezquita de Nueva Jersey, se llevaron una grata sorpresa al contar con el apoyo de todos ellos.

Lo positivo fue darse cuenta del apoyo con que contarán para este Mundial 2026, puesto que sus aficionados se arremolinaron alrededor de su autobús para convivir con ellos, tomarse fotografías y pedir autógrafos a los jugadores comandados por Sadio Mané.

Sin embargo, del otro lado de la moneda, tanto apoyo de la afició n no le permitió a la escuadra de Senegal entrar a la mezquita a cumplir con sus rezos, por lo que debieron retirarse del lugar sin cumplir su misión.