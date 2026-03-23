Mundial 2026 Roberto Martínez explica que México 86 fue vital para su vida en el futbol profesional El estratega de Portugal compartió su metodología para mantenerse en contacto con sus jugadores a distancia.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Roberto Martínez ama el futbol por la culpa de México

Roberto Martínez, técnico de la Selección de Portugal habló en exclusiva con Marc Crosas para TUDN y explicó que el Mundial de México 86 fue vital para que él decidiera formar parte del futbol a nivel profesional.

“Es curioso. Yo creo que México tiene la culpa, porque es lo que te decía, México, el Mundial del 86. Yo creo que todos estamos en el futbol por esos momentos de compartir con mi padre, de ver los partidos. Era la época del Mundial del 82 en España y ya mi edad más racional es el 86. Entonces el Mundial era algo que me atraía muchísimo”.

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Durante la charla, señaló lo que le llamó poderosamente la atención para dirigir a una selección tras su paso por un par de clubes en el futbol de Inglaterra.

“Yo tengo seis, siete años consecutivos en la Premier League, cuatro con Wigan y tres con Everton, que es mucha intensidad, es siempre trabajar hacia delante, el próximo partido. Y al terminar en Everton me viene la opción de entrenar a Bélgica. No era planeado, no era un aspecto de decir “me gustaría ahora ir a la selección”.

“Cuando empiezo a analizar los jugadores que había en la selección belga, desde Thibaut Courtois, Vertonghen, Vermaelen, Kompany, Alderweireld, Witsel, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Dries Mertens, y la posibilidad de hacer un Mundial, digo: esto vale la pena parar todo”.

“La idea era en dos años clasificar y hacer el Mundial 2018. Pero luego es lo que te hablaba a nivel humano, intentar dar todo y tener la curiosidad de por qué no. En Bélgica se me ofrece la oportunidad de quedarme como director deportivo y seleccionador. Era más un aspecto de intentar ayudar a las próximas generaciones y eso fue muy atrayente, y es por eso que me quedo siete años”.

“No fue una decisión de decir “me voy a entrenar a una selección”. Y es curioso porque es muy diferente entrenar una selección y entrenar un club. Es muy diferente cómo puedes trabajar. Solo el contacto con el jugador ya rompe un poco cómo trabajas”.

La evolución para trabajar como seleccionador sin jugadores

Roberto Martínez afirmó que encontró la fórmula para tener contacto con los jugadores sin tenerlos en concentración, algo que le ha ayudado a él como estratega.

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“Después de seis meses, me costó mucho cuando llegué a Bélgica, me faltaba el día a día, la intensidad, el poder hablar con los jugadores. Aprendes a entrenar al jugador a distancia. Yo no tengo contacto diario con mis jugadores y tenemos una lista de cincuenta jugadores. De la manera que se trabaja ahora, después de diez años, tienes que encontrar una fórmula de trabajo. Nosotros controlamos cincuenta jugadores, sabemos exactamente todo lo que hacen a nivel físico, a nivel de entrenamiento y los partidos. Empezar a trabajar con ellos a distancia es muy enriquecedor como entrenador”.

“Eso me ha ayudado mucho a no quedar con la frustración de no tener a los jugadores, porque luego cuando los tienes se hace un periodo muy intenso. Hay mucha información y los partidos se viven con todo el país. Sea cual sea el equipo, cuando ganas tus aficionados se alegran y los del rival no. La selección es todo el mundo y tiene un afecto muy especial”.