Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Panamá La selección de Los Canaleros cuenta con dos títulos oficiales en sus vitrinas.

Video Mundial 2026: Panamá revela su convocatoria final de 26 jugadores con Carrasquilla

La selección de Panamá siempre se ha quedado en la orilla de la gloria con tres subcampeonatos de la Copa Oro que no entran en su palmarés de títulos.

Los centroamericanos han elevado su nivel en los últimos años dentro de la Concacaf, pero todavía le falta dar ese estirón para presumir de campeonatos, de cara a lo que será el segundo Mundial de Panamá en su historia.

PUBLICIDAD

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE PANAMÁ



La selección de Panamá tiene su palmarés de títulos dos campeonatos de relevancia, pero su deuda ha sido brillar en los torneos internacionales de importancia.

Los Canaleros cuentan con tres subcampeonatos de la Copa Oro y uno más de la Concacaf Nations League.

Copa Oro - 0 títulos

- 0 títulos Campeonato Centroamericano y del Caribe de Futbol : 1 título: 1951

: 1 título: 1951 Copa Centroamericana - 1 título: 2009