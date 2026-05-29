    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Panamá

    La selección de Los Canaleros cuenta con dos títulos oficiales en sus vitrinas.

    Por:David Espinosa
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    La selección de Panamá siempre se ha quedado en la orilla de la gloria con tres subcampeonatos de la Copa Oro que no entran en su palmarés de títulos.

    Los centroamericanos han elevado su nivel en los últimos años dentro de la Concacaf, pero todavía le falta dar ese estirón para presumir de campeonatos, de cara a lo que será el segundo Mundial de Panamá en su historia.

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    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE PANAMÁ


    La selección de Panamá tiene su palmarés de títulos dos campeonatos de relevancia, pero su deuda ha sido brillar en los torneos internacionales de importancia.

    Los Canaleros cuentan con tres subcampeonatos de la Copa Oro y uno más de la Concacaf Nations League.

    • Copa Oro - 0 títulos
    • Campeonato Centroamericano y del Caribe de Futbol: 1 título: 1951
    • Copa Centroamericana - 1 título: 2009

    A nivel amateur o juveniles, la selección de Panamá tiene apenas dos medallas de bronce de los Juegos Bolivarianos y ganó una Copa Catalunya en 2024.

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