    Mundial 2026

    Panamá regresa al Mundial

    La selección canalera volverá a disputar una Copa del Mundo ocho años después de su debut en Rusia 2018.

    Por:
    Daniel Corona
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    Panamá aseguró su clasificación tras imponerse en la fase final de las Eliminatorias de Concacaf, superando en la recta decisiva a Surinam.

    Su fortaleza como visitante fue determinante para quedarse con el primer puesto del grupo y sellar el boleto a Estados Unidos, México y Canadá.

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    Será su segunda participación mundialista.

    El Grupo de Panamá

    Panamá integra el Grupo L , donde enfrentará a:

    • Inglaterra
    • Croacia
    • Ghana

    En el papel parte como el equipo con menos experiencia del sector, pero buscará competir por uno de los boletos a la siguiente ronda, en un formato donde también avanzan los mejores terceros.

    Dónde seguir a Panamá en el Mundial 2026

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    Así juega Panamá

    Thomas Christiansen dirige al equipo desde 2020 y ya es el entrenador con más partidos en la historia de la selección.

    El plantel combina experiencia y presencia internacional:

    • Amir Murillo, lateral del Olympique de Marsella y referente del equipo.
    • Aníbal Godoy, capitán y líder en el mediocampo.
    • Adalberto Carrasquilla, jugador de Pumas y ganador al mejor jugador de CONCACAF en 2024.

    En Rusia 2018 Panamá no logró superar la fase de grupos. En su regreso, el objetivo es competir con mayor madurez y buscar el pase a la siguiente ronda.

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