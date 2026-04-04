Mundial 2026 Panamá regresa al Mundial La selección canalera volverá a disputar una Copa del Mundo ocho años después de su debut en Rusia 2018.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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Panamá aseguró su clasificación tras imponerse en la fase final de las Eliminatorias de Concacaf, superando en la recta decisiva a Surinam.

Su fortaleza como visitante fue determinante para quedarse con el primer puesto del grupo y sellar el boleto a Estados Unidos, México y Canadá.

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Será su segunda participación mundialista.

El Grupo de Panamá

Inglaterra

Croacia

Ghana

En el papel parte como el equipo con menos experiencia del sector, pero buscará competir por uno de los boletos a la siguiente ronda, en un formato donde también avanzan los mejores terceros.

Dónde seguir a Panamá en el Mundial 2026

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Así juega Panamá

Thomas Christiansen dirige al equipo desde 2020 y ya es el entrenador con más partidos en la historia de la selección.

El plantel combina experiencia y presencia internacional:

Amir Murillo , lateral del Olympique de Marsella y referente del equipo.

, lateral del y referente del equipo. Aníbal Godoy , capitán y líder en el mediocampo.

, capitán y líder en el mediocampo. Adalberto Carrasquilla, jugador de Pumas y ganador al mejor jugador de CONCACAF en 2024.