Liga MX Carrasquilla rompe el silencio tras lesionarse en la Final de Liga MX con Pumas El futbolista panameño publicó una carta tras perder ante Cruz Azul y conocer su convocatoria al Mundial 2026.

Video Carrasquilla habla tras perder Final de Liga MX y por su convocatoria al Mundial 2026

Adalberto Carrasquilla rompió el silencio tras salir lesionado de la Final de Liga MX que perdió Pumas ante Cruz Azul el pasado domingo en el Estadio Olímpico Universitario.

El futbolista auriazul publicó una carta de agradecimiento por su convocatoria a la Selección de Panamá para jugar el Mundial 2026, sin embargo, no mencionó nada sobre Pumas.

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Carrasquilla fue tendencia en redes sociales durante la Final del Clausura 2026 por una entrada que le hizo a José Paradela que le obligó a salir de cambio entre lágrimas al minuto 35, ya que muchos aficionados recordaron la barrida sobre Kevin Mier a finales del año pasado que también lo obligó a abandonar el campo.

En el segundo tiempo de la Final, Carrasquilla recibió una barrida de Amaury García y tuvo que abandonar la cancha en carrito. Instantes después se le vio al panameño en llanto en la banca de Pumas por el riesgo que existía de perderse el Mundial 2026.

Tras realizarse pruebas médicas, se descartó una grave lesión y el ‘Coco’ Carrasquilla fue convocado por Thomas Christiansen para jugar su primera Copa del Mundo. Panamá se medirá a Ghana, Croacia e Inglaterra en la Fase de Grupos.

Carta que publicó Adalberto Carrasquilla tras su convocatoria con Panamá

“Agradecido primeramente con Dios por darme fuerzas en todo momento.

“De corazón quiero agradecerle a cada persona que ha estado pendiente de mí. Y gracias a todo Panamá por tanto apoyo y cariño. Cada mensaje, cada oración y cada muestra de cariño la llevo conmigo y la valoro muchísimo.

“Me siento muy orgulloso y bendecido de poder representar a mi país en la Copa Mundial de la FIFA 26 y de sentir siempre el respaldo de mi gente. Ese apoyo me da fuerzas para seguir luchando por mis sueños y seguir dejando el nombre de Panamá en alto.

“Vamos con todo, confiando en Dios y haciendo las cosas bien para tener una pronta recuperación, regresar al 100 por ciento y llegar más fuertes que nunca. Gracias”, escribió el ‘Coco’ Carrasquilla en su cuenta de Instagram.