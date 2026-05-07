Panamá 2026 Panamá presenta el avión que lo llevará a la Copa Mundial 2026 El equipo centroamericano jugará el segundo Mundial de su historia y la emoción es enorme.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Panamá revela el avión oficial que usará en la Copa Mundial FIFA 2026

La selección de Panamá comenzó a vivir el ambiente mundialista tras la presentación oficial del avión que acompañará a la “Marea Roja” rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026.

Copa Airlines reveló el diseño especial de la aeronave inspirada en el combinado canalero, que disputará el segundo Mundial de su historia.

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¿Cómo es el avión de Panamá para el Mundial 2026?

El avión es un Boeing 737 MAX 8 que luce un diseño predominantemente rojo, con la frase “¡Vamos Panamá!” y distintos elementos gráficos relacionados con la historia y pasión del futbol panameño.

La aeronave fue presentada en conjunto por Copa Airlines y la Federación Panameña de Futbol como parte de las celebraciones por la clasificación de Panamá al Mundial 2026.

El diseño fue creado por los panameños Ernesto de León y Henry Katz, ganadores de un concurso organizado por Copa Airlines en el que participaron cientos de propuestas inspiradas en la identidad futbolística del país.

¿Contra quién debutará Panamá en el Mundial 2026?

Con este avión temático, Panamá ya comienza a calentar motores rumbo al Mundial 2026, donde buscará hacer historia. El equipo centroamericano quedó ubicado en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.