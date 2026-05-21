Mundial 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Panamá en la historia? La selección de Los Canaleros tiene en Luis 'Matador' Tejada, recientemente fallecido, como su máximo goleador de la historia.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo L de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Panamá vivirá su segunda Copa del Mundo y Luis Tejada es su máximo goleador de la historia, sin tener competencia cercana.

Los Canaleros tienen en la figura de 'Matador' Tejada a alguien especial por este rubro y más tras haber fallecido en el 2024 de forma inesperada.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE PANAMÁ



La selección de Panamá tiene a Luis Tejada como su máximo goleador de la historia desde el 11 de agosto de 2010, en partido amistoso frente a Venezuela.

Tejada dejó atrás la marca de Luis Ernesto Tapia que era de 20 goles y que databa desde 1979. Blas Pérez, ya retirado, fue quien más se acercó al Matador con 42 goles, a uno de los que hizo.

Al quitar a Blas Pérez, la marca del 'Matador' Tejada parece lejana a los siguientes delanteros que están a casi 30 anotaciones de superarlo.

Luis Tejada : 43 goles

: 43 goles Blas Pérez : 42 goles

: 42 goles Gabriel Torres : 24 goles

: 24 goles Luis Ernesto Tapia : 20 goles

: 20 goles Jorge Dely Valdés: 19 goles

Ismael Díaz y José Fajardo son los únicos goleadores de La Marea Roja que están dentro del Top 10, pero lejos de la cifra del 'Matador' Tejada, con 17 y 16 goles, respectivamente.



GOLEADORES DE PANAMÁ EN MUNDIALES



La selección de Panamá jugará el Mundial 2026 y cuenta solo con un goleador en su única participación previa.