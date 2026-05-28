Panamá 2026 Selección de Panamá se toma foto oficial del Mundial en el canal Con un barco carguero al fondo, la selección canalera se toma la imagen del recuerdo, previo a su participación en la Copa del Mundo.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Selección de Panamá se toma foto oficial en el canal

La Selección de Panamá publicó a través de sus redes sociales la foto oficial de cara a la Copa del Mundo 2026, a dos semanas de que ruede el balón en la Ciudad de México. El escenario fue el famoso canal de Panamá entrada al comercio en el continente.

Al fondo de la foto se aprecia un barco carguero y divididos en tres filas se aprecian los jugadores y cuerpo técnico. Al frente del representativo canalero se observa Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla, quien, a pesar de salir lesionado en la Final ante Cruz Azul, ya se reportó al trabajo de su seleccionado.

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Hace dos días, el técnico Thomas Christiansen dio a conocer su lista de 26 futbolistas convocados, destacando cuatro que juegan en la Liga MX. José Luis Rodríguez (Juárez), Yoel Bárcenas (Mazatlán), Ismael Díaz (León) y Coco Carrasquilla (Pumas UNAM).

Grupo de la muerte para los canaleros

En la presentación del equipo a la Copa del Mundo, el video se hizo precisamente con aficionados que fueron presentando a sus jugadores, aprovechando sus respectivos oficios.