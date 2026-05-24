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    Carrasquilla sale lesionado de la Final y preocupa a Panamá rumbo al Mundial 2026

    El mediocampista abandonó, entre lágrimas, la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul

    Por:Raúl Martínez
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    Video ¡Malas noticias para Pumas! Carrasquilla se lesiona y sale entre lágrimas

    Adalberto Carrasquilla encendió las alarmas en la selección de Panamá a uno días del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 luego de que saliera lesionado, y entre lágrimas, del partido de vuelta de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Fue al minuto 56 del juego ante Cruz Azul cuando el mediocampista panameño tuvo un encontronazo a mitad de campo con Amaury García que alcanzó a trabar a Carrasquilla en la disputa por el balón.

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    De inmediato el jugador de Pumas se tocó la pierna derecha con gestos de dolor lo que provocó que ingresaran al campo de juego el cuerpo médico para atender al panameño.

    Tras una rápida revisión Adalberto Carrasquilla abandonó el partido entre lágrimas.

    Será en las próximas horas cuando los Pumas den a conocer el estado de salud de Carrasquilla que podría poner en aprietos a la selección de Panamá.

    Previo a la Copa del Mundo, el combinado canalero tendrá tres partidos amistosos frente a Brasil, República Dominicana y Bosnia.

    Y su debut mundialista será el 17 de junio ante Ghana con el que comparte el grupo L junto con Croacia e Inglaterra.

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