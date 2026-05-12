    Mundial 2026

    Panamá en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    La selección de Los Canaleros regresa a la Copa del Mundo tras una ardiente Eliminatoria de la Concacaf.

    Por:David Espinosa
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    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo L de la Copa del Mundo 2026

    La Selección de Panamá se metió entre los clasificados al Mundial 2026 como la primera en conseguirlo en las Eliminatorias de Concacaf.

    Los Canaleros terminaron como líderes de su grupo en un cierre trepidante y ayudado de Guatemala para avanzar de forma directa.

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    PANAMÁ

    EN MUNDIALES


    Panamá tendrá su Copa del Mundo número dos en su historia en la que debutó por primera vez en el Mundial Rusia 2018 en el que tuvo un grupo más que complicado.

    En su única participación previa en los Mundiales, La Roja finalizó última de su grupo y por ende, última de toda la competencia con tres partidos y tres derrotas.

    La única buena noticia aquella vez, fue que consiguió su primer gol en una Copa del Mundo gracias a la anotación de Felipe Baloy, un histórico de su futbol.

    • Participaciones en Mundiales: 2 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
    • Títulos: Ninguno
    • Mejor posición: 32°, Rusia 2018.

    ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

    PANAMÁ

    EN MUNDIALES


    En solo una participación de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Panamá, se ubica en el puesto 74 de 80 en el histórico.

    Sus números y estadísticas del cuadro de los neerlandeses en Mundiales es de 3 partidos con saldo de 0 triunfos, 0 empates y 3 derrotas. Con 2 goles anotados, 11 goles recibidos y efectividad del 0%.

    ENTRENADOR DE PANAMÁ


    Thomas Christiansen fue contratado como técnico de Panamá en 2020 de cara al Mundial Qatar 2022 donde no consiguió el boleto y su máximo logro fue ser finalista de la Copa Oro 2023 y avanzar a Cuartos de Final de la Copa América 2024.

    Christiansen nació en Dinamarca, cuenta con 52 años y es técnico desde 2014. Algunos de los clubes a su cargo antes de estar con Los Canaleros fueron AEK Lamaca, Leeds United y Union Saint-Gilloise.

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