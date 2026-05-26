Panamá 2026 Selección de Panamá: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Thomas Christiansen dio a conocer a los elegidos para jugar la Copa del Mundo con cuatro de Liga MX.

Video Mundial 2026: Panamá revela su convocatoria final de 26 jugadores con Carrasquilla

La selección de Panamá que jugará su segunda Copa del Mundo en su historia, reveló este martes 26 de mayo su convocatoria final de 26 jugadores para el Mundial 2026.

Instalada en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, la selección canalera buscará su primer triunfo en su historia en este torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

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La mayor duda fue resuelta con la inclusión de Adalberto Carrasquilla en la lista final, esto a pesar de su lesión con Pumas en la Final ant Cruz Azul el pasado domingo.

La lista de Panamá para el Mundial 2026



Con un video qu reúne a varias personas de la ciudad, con diferentes oficios y representando su amplia cultura, la selección de Panamá dejó que sus propios aficionados revelaran los nombres de los 26 convocados.

Desde un limpiador de vidrios, el trabajador del canal de Panamá, una persona en el mercado y demás, uno a uno fueron anunciados los futbolistas que jugarán la Copa del Mundo.

Thomas Christiansen, técnico de Los Canaleros, fue quien abrió el video con una frase escrita en un pizarrón: "Es tiempo de soñar". La Lista incluye siete jugadores de Europa, uno de Asia, cuatro de Liga MX, dos de MLS y dos más que juegan en Panamá, el resto también es del extranjero.

Porteros : Orlando Mosquera Al-Fayha (KSA), Luis Mejía (Nacional/URU), César Samudio (Maratón/HON).

: Orlando Mosquera Al-Fayha (KSA), Luis Mejía (Nacional/URU), César Samudio (Maratón/HON). Defensas : César Blackman (Slovan Bratislava/ESL), Jorge Gutiérrez (Deportvo La Guaira/VEN), Amir Murillo (Besiktas/TUR), Fidel Escobar (Saprissa/CRC), Andrés Andrade (LASK/AUT), Edgardo Fariña (Pari Nizhny Novgorod/RUS), José Córdoba (Norwich City/ING), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello/VEN), Roderick Miller (Turan Tovuz/AZE).

: César Blackman (Slovan Bratislava/ESL), Jorge Gutiérrez (Deportvo La Guaira/VEN), Amir Murillo (Besiktas/TUR), Fidel Escobar (Saprissa/CRC), Andrés Andrade (LASK/AUT), Edgardo Fariña (Pari Nizhny Novgorod/RUS), José Córdoba (Norwich City/ING), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello/VEN), Roderick Miller (Turan Tovuz/AZE). Medios : Aníbal Godoy (San Diego/EUA), Adalberto Carrasquilla (Pumas/MEX), Carlos Harvey (Minnesota United/EUA), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona/ISR), José Luis Rodríguez (Juárez/MEX), César Yanis (Cobresal/CHI), Yoel Bárcenas (Mazatlán/MEX), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarías Londoño (Deportivo Universidad Católica/ECU).

: Aníbal Godoy (San Diego/EUA), Adalberto Carrasquilla (Pumas/MEX), Carlos Harvey (Minnesota United/EUA), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona/ISR), José Luis Rodríguez (Juárez/MEX), César Yanis (Cobresal/CHI), Yoel Bárcenas (Mazatlán/MEX), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarías Londoño (Deportivo Universidad Católica/ECU). Delanteros: Ismael Díaz (León/MX), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción/CHI), José Fajardo (Deportivo Universidad Católica/ECU), Tomás Rodríguez (Saprissa/CRC).