Mundial 2026 Coco Carrasquilla tiene altas posibilidades de jugar el Mundial 2026 con Panamá El jugador de Pumas salió lesionado de la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX ante Cruz Azul.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Carrasquilla podrá jugar el Mundial con Panamá

Durante la final del Clausura 2026 de la Liga MX en la que Cruz Azul venció a Pumas, el cuadro universitario sufrió la baja de Adalberto Carrasquilla, hombre importante en el medio campo.

El panameño tuvo que salir de cambio en la segunda mitad del partido, esto después de un duro choque con Amaury García, del que no se pudo recuperar.

PUBLICIDAD

Este día, diversos reportes desde Panamá coinciden que la lesión no es grave y que podrá estar en el Mundial 2026 con la Selección de su país, algo que tenía alarmas encendidas.

Coco viajará para dar inicio a su rehabilitación y ponerse a punto para la Copa del Mundo, algo que podría pasar es que se pierda el juego amistoso que sostendrán ante Brasil, parte de su preparación para el debut mundialista.

La recuperación de Carrasquilla dependerá de los últimos estudios que se realizó este día, de los cuales no se ha dado un parte oficial por parte de Pumas o de la Selección Panamá.