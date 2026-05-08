Panamá 2026 Adalberto Carrasquilla afronta con ilusión su primera Copa Mundial Carrasquilla siente el compromiso de dar un buen desempeño en el Mundial para agradecer el apoyo de sus aficionados.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video La ilusión de Coco Carrasquilla por jugar la Copa del Mundo con Panamá

A solo unas semanas del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Adalberto Carrasquilla confesó la ilusión que le genera disputar su primer evento de esta magnitud con la selección de Panamá, donde enfrentará a algunas de las mejores selecciones del planeta.

El mediocampista de Pumas aseguró en charla con TUDN que la clasificación fue complicada para el combinado canalero, motivo por el que ahora valoran todavía más la oportunidad de competir en este certamen.

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“Con mucha ilusión de disputar mi primera Copa del Mundo. Nos costó la clasificación y creo que va a valer la pena disputar este Mundial contra grandes selecciones”, comentó.

¿A qué rivales enfrentará Panamá en la Copa Mundial?

El equipo centroamericano quedó ubicado en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, rivales bastante complicados, aunque “Coco” considera que en un Mundial no existen rivales sencillos.

“Para ser mi primera Copa del Mundo creo que ilusiona jugar con grandes selecciones y cuando caímos en ese grupo creo que todos nos sorprendimos porque es un grupo difícil. Si nos ponemos a pensar, todos los que clasificaron al Mundial iban a ser difíciles porque no hay partido fácil. Eso es lo que más nos ilusiona, saber que vamos a jugar contra los grandes y vamos a representar a nuestro país de la mejor manera”, afirmó.

Siente ilusión por enfrentar a Luka Modric

Además de pensar en la participación de Panamá, Carrasquilla reconoció que uno de los escenarios que más le emociona es la posibilidad de enfrentarse a Luka Modrić, futbolista al que considera su máximo referente dentro de la cancha.