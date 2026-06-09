Países Bajos 2026 Ronald Koeman y su preocupación personal antes del debut con Países Bajos en el Mundial El seleccionador de la escuadra tulipán destapó el delicado problema personal que atraviesa con la salud de su esposa.

Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Video Ronald Koeman y su preocupación por su esposa antes del debut de Países Bajos

Ronald Koeman, entrenador de la Selección de Países Bajos reveló que el Mundial 2026 no será en lo único en lo que estará concentrado durante las próximas semanas, ya que reveló que su esposa Bartina Koeman está lidiando una batalla contra el cáncer de mama que le impediría viajar a Estados Unidos para apoyar a su esposo.

En la conferencia de prensa previa al amistoso contra Uzbekistán en el que la escuadra tulipán ganó por 2-1, el timonel europeo dejó en claro que el futbol es su “válvula de escape”, ya que el tratamiento que recibe su pareja, desde hace 16 años, le complica el realizar un viaje hasta el otro lado del planeta.

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“A veces es difícil porque tiene que recibir tratamiento cada semana. Esa es también la razón por la que, en principio, no puede venir por aquí. Y hablamos de eso, mantenemos el contacto al respecto y a ella también le resulta difícil a veces. Para mí también es difícil a veces.

“El futbol es una válvula de escape para pensar también en otras cosas. Y hemos acordado hacerlo de esta manera. Por lo demás, esperamos lo mejor, que los tratamientos sigan surtiendo efecto, y a ver cuánto tiempo dura eso", explicó el estratega.

Koeman reveló que en caso de que Países Bajos llegara a la Final de la próxima Copa del Mundo, su esposa podría ponerle pausa a su tratamiento por una semana para realizar el viaje a Nueva York a alentarlo.

“Si llegamos a la final, tal vez le permitan saltarse un tratamiento. Eso sería lo máximo para ambos”, concluyó.

¿Cuándo debutará Países Bajos en el Mundial 2026?

La escuadra tulipán se encuentra ubicada en el Grupo F y su presentación será el 14 de junio cuando se enfrenten a Japón en Dallas. Además, comparten el sector junto a Túnez y Suecia.