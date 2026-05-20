Mundial 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Países Bajos en la historia? La selección de La Naranja Mecánica tiene en Memphis Depay como su máximo goleador de toda la historia.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo F de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Países Bajos es una de las clasificadas a la Copa del Mundo 2026 y tiene en Memphis Depay a su máximo goleador de la historia.

La Oranje tuvo una batalla en este rubro que ha perdurado en los últimos casi 30 años entre varios jugadores que han tomado esa posición.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE PAÍSES BAJOS



Dennis Bergkamp logró romper una marca de 27 años de Faas Wilkes para ser máximo goleador de la selección de Países Bajos en el Mundial Francia 1998 y luego fue superado por Patrick Kluivert en el 2003.

Robin van Persie tardó 10 años en romperla en 2013 con hat-trick ante Hungría rumbo al Mundial Brasil 2014 y finalmente, Memphis Depay, quien es el máximo goleador en la actualidad, lo superó en 2025 con doblete ante Lituania rumbo al Mundial 2026.

Memphis Depay : 55 goles (en activo)

: 55 goles (en activo) Robin van Persie : 50 goles

: 50 goles Klaas-Jan Huntelaar : 42 goles

: 42 goles Patrick Kluivert : 40 goles (en activo)

: 40 goles (en activo) Dennis Bergkamp : 37 goles

: 37 goles Arjen Robben: 37 goles

La Naranja Mecánica, de cara al Mundial 2026, solo tiene a Memphis Depay como jugador en activo, para aumentar su cuota goleadora en este rubro estadístico.

GOLEADORES DE PAÍSES BAJOS EN MUNDIALES



La selección de Países Bajos jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento. Depay puede ser también máximo goleador en Copas del Mundo si anota cuatro o más dianas.