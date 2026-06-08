    Mundial 2026

    Paises Bajos anuncia la baja de Jurriën Timber para el Mundial 2026

    Tanto el cuerpo técnico como el médico tomaron la decisión de dar de baja al futbolista al no estar al 100 por ciento.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Mundial 2026: Países Bajos da su convocatora final de 26 jugadores

    A unos días de su debut en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Países Bajos confirmó que perderá a una de sus figuras para la justa mundialista, se trata de Jurriën Timber quien no ha podido recuperarse satisfactoriamente de su lesión.

    A traves de un comunicado el conjunto nerlandés confirmó que el cuerpo médico determinó que el defensor no está al 100 por ciento y por lo tanto el cuerpo técnico de R onald Koeman tomó la decisión de bajarlo de la convocatoria.

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    “E l defensor de 24 años no se ha recuperado lo suficiente de una lesión en la ingle para participar en la Copa Mundial de manera médicamente responsable. En consulta con el personal médico, por lo tanto, se ha decidido que Timber abandonará el precampamento de la selección nacional en Nueva York después del partido contra Uzbekistán”, fue el mensaje de Países Bajos.

    La baja de Timber será cubierta por el jugador del Sunderland, Lutsharel Geertruida.

    Cabe destacar que el defensor arrastraba una lesión desde hace unos meses con el Arsenal, p ero reapareció en la final de la Champions League donde jugó por 60 minutos.

    Países Bajos debutará en el Mundial 2026 el próximo 14 de junio frente a Japón como parte del Grupo F donde también se encuentra Suecia y Túnez.

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