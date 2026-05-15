Países Bajos 2026 Matthijs de Ligt se pierde el Mundial 2026 con Países Bajos tras someterse a cirugía El jugador dio a conocer la lamentable noticia vía redes sociales.

Video Estrella de Países Bajos anuncia que se pierde el Mundial 2026

A un mes del inicio de la Copa del Mundo 2026, la selección de Países Bajos sufrió la sensible baja de uno de sus líderes en la defensa para el torneo veraniego.

Se trata de Matthijs de Ligt, defensa del Manchester United y uno de los líderes del combinado neerlandés, quien por medio de redes sociales dio a conocer la inevitable cirugía que lo dejará fuera del Mundial 2026.

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"Después de seis meses de tratamiento y trabajando duro para recuperarme, someterme a cirugía fue la única opción.

"Estoy decepcionado por no haber podido ayudar al equipo en los últimos seis meses y desde luego no estar en la Copa del Mundo. Haré todo lo posible para regresar lo más pronto posible con los fans", escribió el futbolista.

Matthijs de Ligt no tiene participación desde el 30 de noviembre del año pasado ante Crystal Palace correspondiente a la fecha 13 de la Premier League.

El defensa neerlandés había tenido serios problemas de espalda, lo que minó de a poco su participación con Manchester United y la propia selección de Países Bajos.