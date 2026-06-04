Mundial 2026 Por qué le dicen La Naranja Mecánica a la Selección de Países Bajos: origen e historia del apodo El mote del equipo neerlandés basa su apodo en su color principal que es el naranja y su estilo de juego

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La selección de Países Bajos asiste una vez más a la Copa del Mundo y con un apodo característico a nivel mundial, La Naranja Mecánica.

Este sobrenombre del cuadro neerlandés se confunde en ocasiones con la novela de Anthony Burgess de los 60s y que dio pie a la película, con ese mismo nombre, de Stanley Kubrick en 1971.

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El mote de La Naranja Mecánica es un término muy vinculado al color principal que han usado en su camiseta, así como a su estilo de juego y a leyendas del pasado, como Johan Cruyff.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE PAÍSES BAJOS



El apodo de la selección de Países Bajos, La Naranja Mecánica, surgió en la década de los 70s con la selección que comandaba el técnico Rinus Michels.

Michels hizo protagonistas a clubes como Ajax y Barcelona con el estilo de juego denominado como: 'Futbol Total', que estaba inspirado en la forma de jugar de Hungría en los años 20s, pero que perfeccionó.

Holanda, como muchos años se le conoció a la selección de Países Bajos de forma errónea, practicaba este tipo de futbol que era el buscar siempre espacios, posiciones no fijas y los jugadores siempre en movimiento como el engranaje de una máquina.