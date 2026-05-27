Países Bajos 2026 Selección de Países Bajos: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Ronald Koeman reveló a los 26 jugadores elegidos con Virgil van Dijk y Frenkie de Jong a la cabeza.

Video Mundial 2026: Países Bajos da su convocatora final de 26 jugadores

La selección de Paíes Bajos reveló este miércoles 27 de mayo su convocatoria oficial de 26 jugadores para el Mundial 2026, con Memphis Depay, máximo goleador de La Oranje.

Los jugadores Virgil van Dijk y Frenkie de Jong son los que van a la cabeza por La Naranja Mecánica para buscar romper maldición de no ganar la Copa del Mundo tras tres finales jugadas en el pasado.

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La lista de Países Bajos para el Mundial 2026



El técnico Ronald Koeman definió su lista de 26 jugadores que integran 25 futbolistas que militan en Europa y uno que milita en el futbol de Brasil, el ya mencionado Depay.

Entre las ausencias más destacadas está la de Xavi Simons por lesión, así como las de Joshua Zirkzee y Matthijs de Ligt, éste último que lanzó un comunicado tras saber que no estaría convocado por una operación que necesitaba.

PORTEROS : Mark Flekken (Bayer Leverkusen/ALE) , Robin Roefs (Sunderland/ING), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion/ING).

: , Robin Roefs (Sunderland/ING), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion/ING). DEFENSAS : Nathan Aké (Manchester City/ING), Virgil van Dijk (Liverpool/ING) , Denzel Dumfries (Inter de Milán/ITA), Jorrel Hato (Chelsea/ING), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion/ING), Jurriën Timber (Arsenal/ING), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur/ING).

: Nathan Aké (Manchester City/ING), , Denzel Dumfries (Inter de Milán/ITA), Jorrel Hato (Chelsea/ING), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion/ING), Jurriën Timber (Arsenal/ING), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur/ING). MEDIOS : Ryan Gravenberch (Liverpool/ING), Frenkie de Jong (Barcelona/ESP) , Justin Kluivert (Bournemouth/ING), Teun Koopmeiners (Juventus/ITA), Marten de Roon (Atalanta/ITA), Guus Til (PSV Eindhoven), Quinten Timber (Marsella/FRA), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion/ING)

: Ryan Gravenberch (Liverpool/ING), , Justin Kluivert (Bournemouth/ING), Teun Koopmeiners (Juventus/ITA), Marten de Roon (Atalanta/ITA), Guus Til (PSV Eindhoven), Quinten Timber (Marsella/FRA), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion/ING) DELANTEROS: Brian Brobbey (Sunderland/ING), Memphis Depay (Corinthians/BRA), Cody Gakpo (Liverpool/ING), Noa Lang (Galatasaray/TUR), Donyell Malen (Roma/ITA), Tijjani Reijnders (Manchester City/ING), Crysencio Summerville (West Ham United/ING), Wout Weghorst (Ajax).

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Los neerlandeses jugarán dos amistosos antes del Mundial: Argelia (3 de junio) y Uzbekistán (8 de junio). Países Bajos está en el Grupo F del Mundial 2026 y debutará el 14 de junio ante Japón, después se medirá a Suecia y Túnez.