Mundial 2026 Xavi Simons sufre rotura de ligamento y queda fuera del Mundial 2026 El jugador de Países Bajos sufrió una dolorosa lesión durante un partido del Tottenham.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Xavi Simons sufre rotura de ligamento y se pierde el Mundial 2026

La selección de Países Bajos recibió un duro golpe a pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que Xavi Simons sufriera una grave lesión en la recta final de la temporada.

El mediocampista neerlandés, que milita en el Tottenham Hotspur, tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla durante un partido de la Premier League tras una acción en la que su rodilla quedó comprometida, encendiendo las alarmas de inmediato.

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Horas después, se confirmó el peor escenario: Simons sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, una lesión que lo dejará fuera de actividad por varios meses.

Con este diagnóstico, el futbolista de 23 años no solo se pierde lo que resta de la temporada en Inglaterra donde Tottenham pelea por no descender, sino también el Mundial de 2026.

“TENGO ROTO EL CORAZÓN: XAVI SIMONS

A través de su cuenta de Instagram, Xavi Simons expresó su tristeza por no poder terminar la temporada con el Tottenham y de perderse el Mundial 2026, algo que deseaba.

“Dicen que la vida puede ser cruel y hoy se siente así. Mi temporada ha llegado a un final abrupto y solo estoy tratando de procesarlo. Honestamente, tengo el corazón roto. Nada de esto tiene sentido”