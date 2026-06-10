Mundial 2026 ¿Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Países Bajos en un Mundial FIFA? Los neerlandeses asombraron en su momento al mundo con su futbol total en la década de los 70 de la mano de Johan Cruyff.

Video Mundial 2026: Países Bajos da su convocatora final de 26 jugadores

Los Países Bajos no participaron en los primeros Mundiales de 1930 y 1934, y su debut en la Copa del Mundo se dio hasta Francia 1938. Sin embargo, su consolidación como potencia llegó décadas más tarde, especialmente en los años 70, cuando revolucionaron el futbol internacional con una propuesta táctica inédita.

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Para el Mundial de 2026, la selección neerlandesa quedó ubicada en el Grupo F junto a Japón, Túnez y el ganador de la ruta B del repechaje europeo. Su debut será el 14 de junio frente a Japón en el AT&T Stadium de Dallas. Posteriormente, enfrentará al representante europeo el 20 de junio en el NRG Stadium de Houston y cerrará la fase de grupos ante Túnez el 25 de junio, nuevamente en Dallas.

LA MEJOR ACTUACIÓN DE PAÍSES BAJOS EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

El mejor desempeño de la Selección de Países Bajos se produjo en el Mundial de Alemania 1974, cuando deslumbró al mundo con el llamado “futbol total”. Bajo la dirección de Rinus Michels y con Johan Cruyff como líder dentro del campo, el equipo alcanzó la Final tras una actuación que quedó grabada en la historia del deporte.

En aquella Final, los neerlandeses cayeron 2-1 ante Alemania Federal, quedándose con el subcampeonato. Posteriormente, también disputaron las Finales de Argentina 1978 y Sudáfrica 2010, ambas con derrota, sumando tres subcampeonatos mundiales en total.

Países Bajos ha participado de manera constante en las últimas décadas y en Qatar 2022 alcanzó los Cuartos de Final, donde fue eliminado por Argentina en tanda de penales. En 2026, la “Naranja Mecánica” intentará transformar su legado en el ansiado título que aún le falta.