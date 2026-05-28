    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Países Bajos

    La escuadra de La Naranja Mecánica ha sido protagonista en muchas competiciones casi sin campeonatos.

    Por:David Espinosa
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    La selección de Países Bajos es un atractivo mundial con base al estilo de futbol en la cancha, pero que no le ha redituado en su palmarés de títulos.

    La Naranja Mecánica siempre ha tratado de ser protagonista desde la década de los 70s con el famoso "Futbol Total" que revolucionó el deporte y que dejó escuela años más tardes.

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    Los neerlandeses han quedado a deber en competencias oficiales al no conseguir objetivos importantes, al ser considerados como favoritos en muchas ocasiones.

    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE PAÍSES BAJOS


    La selección de Países Bajos solo tiene un título oficial en sus vitrinas, pero no gana nada desde hace ya casi 40 años.

    El único campeonato que tiene La Oranje es la Eurocopa, además de sumarse subcampeonatos en la Copa del Mundo en tres ocasiones y uno más de la UEFA Nations League.

    • Copa del Mundo - 0 títulos, 3 subcampeonatos
    • Eurocopa - 1 título: 1988
    • UEFA Nations League - 0 títulos, 1 subcampeonato.

    A nivel de juveniles, la selección de Países Bajos tiene titulos en Eurocopa Sub-21, Eurocopa Sub-19 y Eurocopa Sub-17, pero nada en competencias internacionales.

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