Mundial 2026 Países Bajos en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de La Oranje es una de los combinados nacionales más atractivos en su estilo de juego.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo F de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Países Bajos logró clasificarse al Mundial 2026 vía las Eliminatorias de UEFA como líder de su grupo, como la selección 34 en conseguirlo.

La Naranja Mecánica vuelve a la escena de la Copa del Mundo, con la firme intención de dejar de ser el famoso 'subcampeonísimo' en estos torneos.

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PAÍSES BAJOS

EN MUNDIALES



Países Bajos tendrá su Copa del Mundo número 12 en su historia en la que debutó por primera vez en el Mundial Italia 1934 sin que pudiera obtener un triunfo y pasó lo mismo en Francia 1938.

Luego de seis eliminatorias sin clasificarse, el regreso de La Oranje se dio para Alemania 1974 con una generación comandada por Johan Cruyff y Johan Neeskens para llegar a la Final y quedar en segundo lugar.

En Argentina 1978 repitieron esa actuación aunque ahora sin Cruyff, pero su andar en la Copa del Mundo volvió a ser de protagonista sin dar ese salto, que parecía poder darlo en Sudáfrica 2010 con una nueva Final, pero igual perdió.

Participaciones en Mundiales: 12 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

12 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: Ninguno

Ninguno Mejor posición: 2°, Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

PAÍSES BAJOS

EN MUNDIALES



En 11 participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Países Bajos, se ubica en el puesto 8 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de los neerlandeses en Mundiales es de 55 partidos con saldo de 30 triunfos, 14 empates y 11 derrotas. Con 96 goles anotados, 52 goles recibidos y efectividad del 63.03%.

ENTRENADOR DE

PAÍSES BAJOS



Ronald Koeman fue contratado como técnico de Países Bajos en 2023 tras el Mundial Qatar 2022 y ha quedado subcampeón de la UEFA Nations League en su primera etapa, así como alcanzar las Semifinales de la Euro 2024.