México 2026 Así fue el único juego entre selecciones de la Concacaf en la historia de los Mundiales Solo en una oportunidad un duelo entre representativos de la zona se ha dado en la fase de grupos.

México y El Salvador, en México 70, disputaron, hasta el momento, el único encuentro entre selecciones de la Concacaf en la fase de grupos de un Mundial.

Como nos recuerda Ricardo Salazar de TUDN en su cápsula Dato Salazar Mundialista, el juego se celebró el 7 de junio de aquel año en el Estadio Azteca.

El conjunto dirigido por Raúl Cárdenas, venía de empatar sin goles en el partido inaugural de la Copa del Mundo ante la URSS y el duelo ante los centroamericanos sirvió como válvula de escape de la presión ya que ganó 4-0.

Pero no fue si no hasta los 45 minutos que, tras una falta en la que el árbitro egipcio Ali Kandil hizo ademanes hacía la portería verde, y que Mario 'Pichojos' Pérez cobró para la causa mexicana que Aarón Padilla recibió el balón, se coló por la banda izquierda y centró.

Enrique Borja abanicó en el área salvadoreña, pero detrás de él Javier Valdivia controló el balón y anotó el primer gol. Tras la jugada, Cabeza y Mariona de los rivales fueron amonestados por reclamar.

Luego del descanso, el resto de goles vino en cascada, a los 47 segundos de iniciada la segunda mitad, Valdivia anotó su segundo tanto de la tarde cuando se coló en el área contraria y disparó para batir al arquero Magaña.

Así, el popular 'Cabo' se convirtió en el segundo jugador mexicano en marcar un doblete en un Mundial, luego de que Manuel 'Chaquetas' Rosas lo hiciera primero en 1930 en el duelo ante Argentina que ganaron los sudamericanos 6-3.

Javier Fragoso, a los 58, y Juan Ignacio Basaguren, a los 82, completaron la cuenta. Este último, con ese tanto, se convirtió en el primer jugador de cambio (se empezaron a utilizar en esta Copa) en anotar en la historia de los Mundiales.

Hay que recordar que fuera del fase de grupos, dos selecciones de la Concacaf sí se han enfrentado, ocurrió en los Octavos de Final del Mundial 2002 cuando México y Estados Unidos se enfrentaron, y ganaron 2-0 estos últimos.