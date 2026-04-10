México EU vuelve a llamar a Davian Kimbrough para amistosos y podría enfrentar a México El delantero es considerado un gran prospecto en la región y nuevamente fue llamado para representar a las barras y las estrellas en un torneo amistoso.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Goleador de la Selección Mexicana fue llamado con Estados Unidos

La selección de Estados Unidos Sub-16 anunció su lista de convocados para el torneo amistoso internacional Vertex Cup y sorprendió que incluyera nuevamente en el llamado a un delantero que hasta ahora había destacado como goleador en la Selección Mexicana.

Se trata de Davian Kimbrough, delantero que actualmente milita en el Sacramento Republic de la USL y quien ha sido convocado por Paul Simpson. El llamado podría interpretarse como un intento más de quedarse con el futbolista de ascendencia mexicana y que es considerado como un gran prospecto para el futbol de la región.

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En 2023 Kimbrough dio de qué hablar al convertirse en el futbolista más joven en debutar en una liga profesional en Estados Unidos. Después su apellido siguió resonando en los torneos juveniles y juegos amistosos donde se destacó como un goleador nato.

¿CÓMO LE HA IDO CON LA SELECCIÓN MEXICANA?

México lo ha tenido en la mira desde hace tiempo y se apresuró a llamarlo para su selección Sub-15, después también vistió la camiseta de la Sub-16. Con el Tri en sus selecciones menores, ha jugado 20 partidos y ha marcado 13 goles.

No es la primera vez que Estados Unidos lo llama, ya ocurrió en 2025 para dos juegos amistosos ante Suecia y España en los que se destacó con un gol ante el combinado sueco.

Davian Kimbrough (México):

JJ: 20

G: 13

Davian Kimbrough (Estados Unidos):

JJ: 2

G: 1